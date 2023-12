CBS: economische krimp in derde kwartaal iets groter dan gedacht

De krimp van de Nederlandse economie was in het derde kwartaal nog iets groter dan eerder gedacht. In een nieuwe raming door het Centraal Bureau voor de Statistiek is de consumptie door huishoudens namelijk neerwaarts bijgesteld. Ook de investeringen waren minder dan eerder aangenomen.

Het statistiekbureau becijfert de krimp nu op 0,3 procent. In de eerdere berekening in november ging het CBS nog uit van 0,2 procent afname van het bruto binnenlands product (bbp), onder andere doordat bedrijven minder investeerden in machines, gebouwen en vervoersmiddelen. Volgens beide cijfers blijft de Nederlandse economie technisch in een recessie, waarvan sprake is na minstens twee kwartalen krimp op rij.

Geen herstel in de industrie

Dat de groei ook in deze tweede raming negatief uitkomt, is geen verrassing. Het lijkt erop dat de Nederlandse economie ook in het huidige kwartaal zal krimpen, zei CBS-econoom Peter Hein van Mulligen in november al. “De eerste voortekenen laten een voortzetting zien van eerdere kwartalen. Het consumentenvertrouwen is nog steeds laag en ook in de industrie zie je geen herstel.”

Maar volgens de econoom betekende dit niet dat Nederland richting een economische crisis gaat. “De arbeidsmarkt is nog steeds krap en er zijn weinig faillissementen. Dat is vaak niet zo bij een economische crisis.”

Voor deze tweede raming heeft het CBS gebruikgemaakt van nieuwe informatie die eerder nog niet beschikbaar was. Op basis hiervan is ook de krimp ten opzichte van een jaar eerder herzien. Nu stelt het CBS dat de Nederlandse economie in een jaar tijd met 0,8 procent in omvang is afgenomen. Volgens de eerste berekening was de krimp 0,6 procent. Deze bijstelling wordt volgens het CBS vooral veroorzaakt door de nieuwe cijfers over de industrie, de handel, de reis- en uitzendbranche.

Volg Executive Finance op LinkedIn!