CBS: situatie voor investeringen bedrijven zijn nu ongunstiger

De omstandigheden voor bedrijven om investeringen te doen zijn deze maand minder gunstig dan de afgelopen twee maanden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt vooral omdat de krimp van de goederenexport op jaarbasis groter is geworden.

De investeringen van bedrijven hangen volgens het CBS samen met de situatie op de afzetmarkten en op de financiële markten. Dat de omstandigheden voor investeringen nu minder gunstig zijn, komt ook omdat de beurskoersen in een jaar tijd minder hard zijn gestegen. Als de situatie om investeringen te doen verbetert, betekent dit overigens niet per se dat de investeringen harder groeien of minder krimpen, aldus het statistiekbureau.

Meer investeringen

Verder meldt het statistiekbureau dat bedrijven in oktober 2,5 procent meer investeerden dan in diezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral omdat bedrijven meer geld staken in gebouwen, infrastructuur en personenauto’s. De investeringen waren mogelijk ook hoger omdat oktober dit jaar een werkdag meer had dan vorig jaar. De cijfers zijn volgens het CBS namelijk niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen.

Afgelopen september namen de bedrijfsinvesteringen juist af met 1,6 procent vergeleken met dezelfde maand in 2022. Toen werd vooral minder geld gestoken in vliegtuigen en woningen.

