Finance week: banenrapport VS, bezoek China en klimaattop

In de nieuwe beursweek gaat de aandacht van beleggers vooral uit naar het belangrijke banenrapport uit de Verenigde Staten. In de agenda staat ook een bezoek van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aan China. De financiële markten zullen daarnaast met een schuin oog kijken naar de klimaattop in Dubai en de inmiddels weer in volle hevigheid voortwoedende oorlog in de Gazastrook.

Het banenrapport van de Amerikaanse overheid wordt elke maand nauwlettend in de gaten gehouden door beleggers. Dat komt omdat de situatie op de arbeidsmarkt een grote rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve. Als het slechter zou gaan met de arbeidsmarkt kan dat de Amerikaanse centrale bank bewegen om sneller de rente te gaan verlagen, iets wat beleggers graag willen. Maar Fed-baas Jerome Powell verklaarde afgelopen week in een speech in Atlanta dat het nog te vroeg is om te speculeren over een renteverlaging en dat de Fed de rente verder kan verhogen als dat nodig zou zijn. Verder staan er nog verschillende macro-economische cijfers op de rol. Zo geven nieuwe gegevens over de winkelverkopen in de eurozone mogelijk richting aan de handel. Er zijn nauwelijks bedrijven die nog met hun resultaten naar buiten komen.

Von der Leyen bezoekt China

Von der Leyen is vanaf donderdag in China voor de eerste persoonlijke top van een Europees leider met de Chinese president Xi Jinping in vier jaar. Volgens kenners zou de bijeenkomst gezien kunnen worden als teken dat Beijing de betrekkingen met zijn belangrijkste handelspartners wil verbeteren.

Op de klimaattop in Dubai, die afgelopen week is begonnen, zijn er al meer dan 110 landen die een belofte steunen om hernieuwbare energie te verdriedubbelen in 2030. Het is de hoop van onder meer de Europese Unie en Nederland dat de top eindigt met een belofte van alle landen wereldwijd.

Intussen is het geweld tussen Hamas en Israël weer flink opgelaaid sinds het aflopen van de gevechtspauze vrijdagochtend. Hamas stelde zondag dat er in de afgelopen 24 uur zevenhonderd Palestijnen waren omgekomen bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook.

Rechtbankzitting in Hongkong

Maandag is er daarnaast ook nog een belangrijke rechtbankzitting in Hongkong, waarvoor beleggers aandacht zullen hebben. Het Chinese vastgoedconcern Evergrande krijgt dan een laatste kans om met een concreet herstructureringsvoorstel te komen om het bedrijf te redden. Lukt het niet om de rechter te overtuigen, dan zal er waarschijnlijk een bevel tot ontmanteling van het bedrijf uitgaan.

