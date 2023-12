Finance week: rentebesluiten Fed en ECB

Beleggers maken zich op voor een drukke beursweek met rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. De twee banken houden naar verwachting de rente opnieuw onveranderd. Op de financiële markten wordt gespeculeerd dat de rente in de Verenigde Staten en de eurozone komend voorjaar verlaagd zal worden nu de inflatie sterk aan het afzwakken is.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en op woensdag wordt het rentebesluit bekendgemaakt. Fed-voorzitter Jerome Powell zal een toelichting geven. Powell heeft begin deze maand gezegd dat het nog te vroeg is om te speculeren over een renteverlaging en dat de Fed de rente verder kan verhogen als dat nodig zou zijn om de inflatie verder te laten dalen.

Rentebesluit ECB

De ECB komt donderdag met een rentebesluit, met een toelichting van voorzitter Christine Lagarde. Verschillende beleidsmakers van de centrale bank in Frankfurt hebben aangegeven dat een verdere renteverhoging niet waarschijnlijk is, maar zeiden ook dat het nog te vroeg is om te praten over een verlaging. Volgens de Franse centralebankpresident zal de ECB volgend jaar wel een renteverlaging overwegen.

Ook in het Verenigd Koninkrijk staat een rentebesluit op de rol. De Bank of England zal de rente naar verwachting eveneens ongewijzigd laten. Hier zal ook worden gekeken naar signalen over een mogelijke verlaging volgend jaar.

Op macro-economisch gebied is de agenda goed gevuld. Zo komen uit de VS cijfers over onder meer inflatie, winkelverkopen en industriële productie. In Europa komen er gegevens over onder andere het Duitse beleggersvertrouwen, industriële productie en de economische bedrijvigheid in het eurogebied. Ook zijn er olierapporten van de OPEC en het IEA.

Bedrijfsresultaten

Bij de bedrijven is er aandacht voor resultaten van de grote Amerikaanse softwareconcerns Adobe en Oracle. Inditex, het Spaanse moederbedrijf van onder meer kledingketen Zara, opent eveneens de boeken. Air France-KLM houdt donderdag een beleggersdag.

De Amsterdamse AEX-index eindigde vrijdag met een winst van 0,7 procent op 781,85 punten, in navolging van een beter dan verwacht Amerikaans banenrapport. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,3 procent. Op Wall Street tekenden de hoofdgraadmeters plussen tot 0,5 procent op. De brede S&P 500 bereikte daarbij een nieuw hoogtepunt voor dit jaar.

