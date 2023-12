Finance week: waarschijnlijk jaarwinst voor AEX

Beleggers gaan een verkorte beursweek tegemoet, waarna de beurs in Amsterdam waarschijnlijk met een winst 2024 ingaat. Nadat renteverhogingen vorig jaar voor verliezen hadden gezorgd, rekenen financiële markten er nu op dat de leenkosten in de eurozone en Verenigde Staten niet meer verder zullen stijgen.

De AEX-index, die bestaat uit de 25 grootste fondsen op de beurs in Amsterdam, staat 12 procent hoger dan begin dit jaar. Ook graadmeters voor de beurzen in Frankfurt en Parijs lijken het jaar met een winst af te sluiten en de S&P 500, een brede index voor de beurzen in New York, staat bijna een kwart hoger. De MidKap, die bestaat uit middelgrote fondsen met een beursnotering, presteerde veel minder sterk. Deze graadmeter staat lager dan aan het begin van het jaar.

Jubelstemming

Vooral het laatste rentebesluit van de Federal Reserve was aanleiding voor een jubelstemming bij beleggers. Zij zagen in de toelichting van de Amerikaanse koepel van centrale banken op het gelijk houden van de rente aanwijzingen dat het belangrijkste rentetarief volgend jaar harder omlaag kan dan eerder verwacht.

Doordat de beurzen tijdens Kerstmis dicht waren, zal de handel in de laatste dagen van het jaar waarschijnlijk rustig verlopen. Doordat de handelsvolumes klein zijn, kunnen onverwacht nieuws of grote transacties al gauw voor grote koersuitslagen zorgen.

Weinig nieuws verwacht

Veel richtinggevend nieuws is op voorhand niet te verwachten. Uit de Verenigde Staten komen nog enkele macro-economische publicaties, onder andere over het aantal wekelijkse steunaanvragen en de olievoorraden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt daarnaast bekend hoeveel Nederlandse winkeliers verkochten in november.

Het is de vraag of Prosus op het Damrak enig herstel laat zien na de koersdreun van vrijdag. De techinvesteerder had zwaar te lijden onder het nieuws dat de Chinese regering met nieuwe regels tegen gameverslavingen komt. Dat raakt naar verwachting het Chinese internet- en spelletjesconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft.

