Hogere adoptie van AI zorgt voor betere positie van finance binnen de business

Uit onderzoek van Workday blijkt dat leidinggevenden in finance kunstmatige intelligentie adopteren om het menselijk potentieel te vergroten en concurrentievoordeel te behalen. Velen zijn zelfs AI-pioniers – organisaties die het meest in AI hebben geïnvesteerd en AI hebben geadopteerd – geworden. Ruim driekwart (77 procent) geeft aan dat ze AI hebben omarmd om sneller te werken, kansen te vinden om risico’s te verminderen en strategische waarde aan hun bedrijven te leveren.

AI wordt mainstream in een tijd waarin financiële leiders ontevredenheid ervaren: een derde (34 procent) uitte ontevredenheid over het aantal administratieve taken dat hun teams moeten voltooien. Onder AI-pioniers in finance is dit cijfer gedaald naar 23 procent. Een hoger niveau van AI-adoptie hangt dus samen met een verminderde ontevredenheid over specifieke functieverantwoordelijkheden. Ook is 28 procent ontevreden over de manier waarop hun rol door de rest van de organisatie wordt waargenomen. De toepassing van AI brengt leidinggevenden in een betere positie om nieuwe bedrijfswaarde toe te voegen. Er ligt hier een enorm potentieel voor finance leidinggevenden om hun positie als belangrijke business enablers onder hun C-suite collega’s te verwerven of te versterken.

AI zorgt voor cruciale inzichten en efficiëntie in finance

Leidinggevenden in finance erkennen het belang van een AI-strategie om een concurrentievoordeel te behalen in het huidige klimaat. Uit het onderzoek blijkt dat betere besluitvorming (24 procent) en operationele efficiëntie (20 procent) de twee belangrijkste drijfveren voor de adoptie van AI binnen de financiële functie zijn.

Tim Wakeford, vice-president financiële productstrategie van Workday, zegt: “Finance wordt wellicht gezien als een meer risicomijdend segment van het bedrijf, maar het is een van de meest veelbelovende als het gaat om innovatie en verandering. Volgens ons onderzoek kunnen organisaties het zich niet veroorloven nog veel langer te wachten als het gaat om de adoptie van AI, omdat ze het risico lopen achterop te raken. CFO’s en financiële teams die AI omarmen, een robuuste datastrategie opbouwen, de prestaties verbeteren en risico’s beheersen, zullen goed voorbereid zijn om hoogwaardige inzichten te genereren, de bedrijfswaarde te beschermen en te laten groeien, en de organisatie in staat te stellen toekomstige kansen en uitdagingen met grotere flexibiliteit te navigeren.”

Vertrouwen in AI groeit snel

Uit het onderzoek blijkt dat inzichten, talent en efficiëntie de gebieden zijn waarop financiële leiders verwachten dat AI de grootste voordelen zal opleveren. Meer dan de helft (52 procent) van de AI-pioniers in finance is van mening dat AI een game changer zal zijn voor de financiële functie, vergeleken met 39 procent van de leidinggevenden in finance in het algemeen. Op dezelfde manier beweert 48 procent van de AI-pioniers in finance dat deze technologieën hen in staat zullen stellen meer strategische waarde te leveren; andere leidinggevenden in finance zitten met 40 procent net daaronder.

Het grootste vertrouwen ligt vooral in de toegenomen omzet en winst, waarbij bijna de helft (43 procent) van de AI-pioniers de kans ziet, vergeleken met 30 procent van de leidinggevenden in finance als geheel.

Financieel talent behouden en tekorten verslaan met AI

Veel leidinggevenden in finance voelen de gevolgen van de talentcrisis, waardoor traditionele high-touch, mensintensieve bedrijfsmodellen moeilijk vol te houden zijn. De kracht en het potentieel van AI voor de financiële functie zijn duidelijk en zullen een aantal van de talenthiaten aanpakken. Toekomstige leidinggevenden in finance moeten echter over AI-geletterdheid beschikken om van de voordelen te kunnen profiteren. Het is dan ook geen verrassing dat 30 procent bezorgd is dat het financiële personeel niet over de technische vaardigheden zal beschikken om effectief met AI te werken, wat de adoptie in de toekomst in gevaar brengt.

Als gevolg hiervan laten leidinggevenden in finance zien dat ze in staat zijn om nauw samen te werken met nieuwe technologieën, zoals AI en ML (25 procent), als het erom gaat hun teams in staat te stellen voortdurend aan de behoeften van de business te voldoen. Geavanceerde analyses en datavisualisatie en datageletterdheid/datagestuurde besluitvorming (beide 24 procent) zijn het belangrijkst naarmate AI en ML meer geïntegreerd raken binnen finance en inkoop.

Use cases bewijzen de toegevoegde waarde van AI

Samenvattend laat het onderzoek zien de drie belangrijkste gebieden waarop financiële en inkoopteams de meest directe waarde uit AI- en ML-technologietoepassingen kunnen halen. Dit zijn het verbeteren van prognoses en budgetbeslissingen (34 procent); ondersteuning van strategische planning binnen alle bedrijfsonderdelen (32 procent), en het verbeteren van de scenarioplanning (beide 32 procent). Een van de grootste hypotheekbanken van Groot-Brittannië, Coventry Building Society, ziet de voordelen van AI: het bedrijf realiseert dankzij de implementatie van Workday een afsluiting van drie dagen en heeft 80 procent van de rapportage gestandaardiseerd.

Financiële professionals, van welk niveau dan ook, zijn optimaal gepositioneerd om het potentieel van AI te benutten in hun dagelijkse werk, om door macro-economische verschuivingen te navigeren en tijd vrij te maken om aan waardevollere, meer strategische taken te werken. Bovendien kan de financiële functie naar voren komen als een echte changemaker binnen de organisatie, door haar traditionele rollen uit te breiden en nieuwe bedrijfswaarde toe te voegen om een concurrentievoordeel te behalen.

