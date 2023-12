Knot: geen reden voor ECB om rente overhaast te verlagen

Er is geen reden voor de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente overhaast te verlagen. Dat vindt de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot, tevens een van de beleidsbepalers bij de ECB. Hij kijkt daarbij onder meer naar de loonstijgingen van volgend jaar, waar nog veel onzekerheid over is.

In een interview met de Duitse krant Börsen-Zeitung stelt Knot dat er over de lonen van 40 tot 50 procent van de Europese werknemers opnieuw onderhandeld wordt aan het begin van het nieuwe jaar. De uitkomst van die onderhandelingen verwacht hij pas medio 2024.

Loon-prijsspiraal

Knot waarschuwde eerder dit jaar al voor het gevolg van hogere lonen, die veel vakbonden proberen af te dwingen. Die zouden kunnen leiden tot een loon-prijsspiraal. Dat betekent dat mensen met een hoger salaris meer kunnen uitgeven, wat de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt verder opdrijft. Met een hogere inflatie tot gevolg.

Om de inflatie te beteugelen heeft de ECB de leenkosten de afgelopen anderhalf jaar opgevoerd tot een recordhoogte. Vorige week liet de centrale bank de rente voor de tweede keer op rij onveranderd. Dat gebeurde nadat de inflatie in het eurogebied in november was afgezwakt van 2,9 procent tot 2,4 procent. Omdat het inflatiedoel van de ECB van 2 procent daarmee in zicht komt, hopen beleggers dat de ECB klaar is met de verhogingen en mogelijk al denkt aan verlagingen in het voorjaar.

Rentebeleid ECB effectief

Knot zegt in het interview dat de daling van de inflatie een “zeer welkome bevestiging” is dat het rentebeleid van ECB effectief is. Maar volgens hem is het nog te vroeg om te spreken van een overwinning. Op basis van de informatie die nu beschikbaar is, denkt de Nederlandse bankbestuurder dat een renteverlaging door de ECB in de eerste helft van 2024 “vrij onwaarschijnlijk” is.

