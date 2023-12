MFS: ECB-renteverlaging in maart of april niet ondenkbaar

De Europese Centrale Bank zal de rente tot in het tweede kwartaal van 2024 onveranderd laten, denkt Annalisa Piazza, obligatie-analist bij MFS. De Amerikaanse vermogensbeheerder verwacht de eerste renteverlaging pas in juni, al houdt Piazza er rekening mee dat de ECB de markt alsnog kan verrassen met een renteverlaging in maart of april als de onderliggende desinflatiedruk toeneemt. “De ECB begint eerder dan de Fed aan een cyclus van renteverlagingen.”

De markt prijst momenteel een verlaging van 130 basispunten in voor 2024, analyseert Piazza. “Dat lijkt nogal wat. Maar zelfs met een rente van 2,75% eind 2024 is het monetaire beleid nog altijd restrictief en het risico op desinflatie blijft hoog als de economische groei niet flink aantrekt. Gezien de recente economische data, schatten wij de kans op een positieve ommezwaai van de eurozone-economie niet heel hoog in. Reden waarom we verwachten dat dovish-georiënteerde bestuurders van de ECB zullen pleiten voor een vroege renteverlaging.”

Geleidelijk balans inkrimpen

Volgens Piazza kan de aankondiging van een langzame afbouw van de PEPP-herinvesteringen dit bemoeilijken omdat het lastig te verantwoorden valt als de rente kort daarna toch daalt. “Daarom verwacht ik dat de ECB bereid is om geleidelijk de balans in te krimpen om zo onnodige volatiliteit van spreads te voorkomen. De ECB zal deze week niet de volgende stappen voor de PEPP uiteenzetten, maar Lagarde zal wel laten weten dat de gesprekken hierover al gaande zijn. Vanuit marktperspectief kan deze ECB-vergadering leiden tot meer volatiliteit, aangezien de handelsvolumes al zijn afgenomen in aanloop naar het nieuwe jaar. Dat gezegd hebbende, sluiten we koersschommelingen als gevolg van overhaaste winstnemingen, niet uit.”

