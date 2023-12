Oxfam Novib: nieuwe EU-regels laten meeste bedrijven buiten schot

De nieuwe Europese wetgeving die bedrijven wettelijk verplicht tot internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, mist grotendeels zijn doel. Dat zegt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib.

Grote bedrijven in de Europese Unie moeten sneller optreden als zij merken dat in hun toeleveringsketens sprake is van schending van mensenrechten of schade aan het milieu. Het Europees Parlement heeft daarover nieuwe afspraken gemaakt met de regeringen van de EU-landen. Oxfam Novib juicht de nieuwe regelgeving toe, maar stelt dat kleinere bedrijven buiten schot blijven.

Vrijbrief

De nieuwe wet wordt alleen van kracht voor bedrijven die meer dan vijfhonderd werknemers in dienst hebben en waarvan de jaarlijkse omzet meer is dan 150 miljoen euro. “Dat is hooguit één procent van alle bedrijven in Europa”, zegt Eline Achterberg van Oxfam Novib. “Daardoor krijgen veel bedrijven in sectoren waar arbeidsuitbuiting aan de orde van de dag is, een vrijbrief om hier mee door te gaan.”

De Europese wet wordt ook vertaald naar Nederlandse wetgeving. In de Tweede Kamer ligt al geruime tijd een initiatiefwet klaar die volgens Oxfam Novib verder gaat dan het akkoord dat nu in Brussel op tafel ligt.

