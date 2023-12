Persoonlijke effectiviteit: Zo word je sneller een top-expert

Meesterschap ontwikkelen kost tijd. De 10.000-uren regel is hiervoor een populaire maatstaf. Wie ergens goed in wil worden moet niet alleen talent hebben, maar moet ook bloed, zweet en tranen investeren. Short-cuts voor succes zijn een illusie, maar tegelijkertijd is simpelweg ‘uren draaien’ een beperkte kijk op talentontwikkeling. Het gaat er immers niet alleen om ‘dat’ je uren maakt. Het gaat er ook om ‘hoe’ je deze uren maakt.

De onderzoeker Anders Ericsson wordt vaak als bedenker van de 10.000-regel aangehaald. Best-seller auteur Malcolm Gladwell populariseerde in zijn boek ‘Outliers’ het werk van Ericsson. Hierin beschrijft hij dat het ontwikkelen van meesterschap zeker 10.000 uur aan oefening vergt. Het probleem is alleen dat Ericsson’s werk hiermee geen recht werd gedaan.

Want Ericsson vindt dat de 10.000 uur een misleidend getal is. Veel te weinig. Zo halen balletdansers de 10.000 uur al op jonge leeftijd terwijl ze dan nog ver verwijderd zijn van de top. Bovendien is de grote aandacht op het ‘urendraaien’ ook misleidend. We kennen allemaal wel mensen die meer dan 10.000 uur rijervaring hebben, maar waar je liever niet bij in de auto stapt.

Frictie, Focus en Feedback

Veel belangrijker is de manier waarop je die uren maakt. In de kern draait dit om Frictie, Focus en Feedback.

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat de weg naar meesterschap eentje is van bloed, zweet en tranen. Als je je grenzen wil verleggen dan moet je continu deze grenzen opzoeken. Durf nieuwe methoden toe te passen wanneer je een bestaande methode onder de knie hebt. Je zal daarin een hoop weerstand ondervinden. Frictie dus. Het is het doorbreken van die bestaande patronen waardoor je nieuwe verbindingen in je brein maakt. Kortom, ‘no pain no gain’.

Vervolgens is het belangrijk dat je gericht te werk gaat. Een topzwemmer als Michael Phelps kon weken werken aan één minuscuul element in zijn techniek. Bijvoorbeeld de exacte hoek waarop zijn hand het water raakt. Meesterschap bereik je door je expertise op te delen in kleine elementen en deze afzonderlijk te perfectioneren. Deze focus zorgt ervoor dat je veel bewuster aan de slag bent, met meer resultaat tot gevolg.

Daarna is het belangrijk om zoveel mogelijk feedback-loops in je proces te hebben. Allereerst is er de feedback-loop op activiteitsniveau. Een golfer die een hele bak ballen staat weg te hakken op de drivingrange zal minder snel progressie maken dan iemand die bij elke bal een oefenslag maakt, slaat en evalueert. Al is dat wel minder leuk.

Ook is er expertfeedback. Vraag een expert gericht over dat specifieke element dat je wil verbeteren. Zo ontvangt je inspiratie, methodes en tools die je helpen met je volgende sprong in je ontwikkeling.

Hoe werkt dit in de praktijk? Stel je wil je voorzittersvaardigheden aanscherpen. Deel deze vaardigheid op in subelementen. Richt je bijvoorbeeld op ‘introverte collega’s betrekken’, ga op zoek naar interactietechnieken en evalueer jezelf na elke meeting. Je zal merken dat ondanks je 10.000-uren ervaring met meetings je toch nog grote sprongen zal maken.

Volg Executive Finance op LinkedIn!