“Rentetarieven volgend jaar zeker verlaagd”

De ECB en de Fed zullen later deze week tijdens hun decembervergaderingen de rentetarieven ongewijzigd laten. Maar volgend jaar zullen de rentetarieven zeker worden verlaagd, stelt Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea.

Schmidt: “Onze voorspelling voor de komende ECB-vergadering van 14 december is duidelijk: de ECB zal de rente ongewijzigd laten. De centrale bankiers hebben dit al duidelijk gemaakt. Christine Lagarde benadrukte onlangs dat de centrale bank nu kan zien hoe sterk en snel de renteverhogingen uit het verleden effect hebben. De inflatie is de laatste tijd verrassend sterk gedaald. Het algemene percentage daalde tot 2,9 procent in oktober en het kernpercentage, exclusief de meer volatiele energie- en voedselcomponenten, tot 3,6 procent. Voor ons is het duidelijk dat de cyclus van renteverhogingen in september eindigde. Vanwege de snel dalende inflatiecijfers en een trage economie lijkt het mogelijk dat de inflatiedoelstelling van 2 procent al in 2025 wordt bereikt. In haar meest recente projectie van september 2023 voorspelde de ECB dat de inflatie in 2025 iets hoger zou zijn dan haar doelstelling. Dit zou kunnen veranderen wanneer de nieuwe projecties worden gepubliceerd op het tijdstip van het rentebesluit.”

Opwaartse druk op de prijzen

De loonakkoorden uit het verleden, waarvan sommige meerdere jaren hebben geduurd, zullen ook in de toekomst een opwaartse druk op de prijzen blijven uitoefenen. Schmidt: “Daarentegen zijn de energieprijzen onlangs aanzienlijk gedaald, wat een sterk tegenwicht vormt voor de loonstijgingen. Maar uiteindelijk kan de centrale bank geduld oefenen. De vrees voor een opflakkering van de inflatie is groot na de ervaring van 2022, voorlopige berekeningen laten zien dat de inflatie in november daalde tot het laagste niveau sinds de zomer van 2021. Daarna zullen basiseffecten er echter voor zorgen dat de inflatie op korte termijn licht zal stijgen. Toch zullen er in 2024 renteverlagingen komen. Een verlaging met 100 bp vanaf juni is voor ons een realistische schatting.”

Snelle daling van de rente over de hele rentecurve

Net als bij de ECB verwacht Schmidt dat de Fed tijdens haar vergadering van 12-13 december haar doelbandbreedte voor het belangrijkste rentetarief ongewijzigd laat op 5,25 tot 5,50 procent. “Een belangrijke factor hierbij is de vertraging van de inflatie, waarop Fed-voorzitter J. Powell ook inging in zijn recente toespraak aan het Spelman College in Atlanta. De breed gedragen inflatie bedroeg in oktober al 3,2 procent. Deze aanzienlijke vertraging, die niet was voorzien door de markt, leidde tot een snelle daling van de rente over de hele rentecurve. Zelfs de favoriete core PCE-inflatie van de Fed is al vertraagd tot ongeveer 3,5 procent. Powell merkte onlangs op dat de Amerikaanse kerninflatie de afgelopen zes maanden slechts met ongeveer 2,5 procent per jaar is gestegen, net boven de inflatiedoelstelling van 2 procent van de Fed.”

Moeilijker om economie af te remmen

De toelichtingen van de Fed-voorzitter tijdens zijn persconferentie zullen waarschijnlijk veel interessanter zijn, constateert Schmidt. “Recente marktbewegingen, een enorme daling van de rente over de hele curve en verwachtingen van ongeveer vier renteverlagingen volgend jaar, zijn eigenlijk in strijd met de belangen van de Fed. Dat omdat ze de financiële voorwaarden minder restrictief maken en het voor de centrale bank moeilijker maken om de Amerikaanse economie af te remmen. Eerder deze maand probeerde Powell duidelijk te maken dat speculaties over een versoepeling van het monetaire beleid voorbarig waren. De Fed is bereid om indien nodig de rente verder te verhogen, zei hij. Volgens ons wil de Fed de optie openhouden om de rente verder te verhogen als dat nodig is, maar gezien het lage inflatieniveau is dat zeer onwaarschijnlijk. De neiging van de Fed om de inflatie te blijven bestrijden werd echter volledig genegeerd door de markten. Het is voor ons dan ook heel duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank naar verwachting veel harder zal communiceren.”

De focus verschuift volgens Schmidt geleidelijk van “hoe hoog” naar “hoe lang”. “Naar onze mening zijn de vier renteverlagingen die voor volgend jaar zijn ingeprijsd, te optimistisch gezien de nog steeds robuuste Amerikaanse economie.”

