Rob Metselaar nieuwe CFO Arval BNP Paribas Nederland

Rob Metselaar is per 1 december 2023 benoemd tot CFO bij Arval BNP Paribas Nederland (Arval). Hij volgt Peter Nijman op, die een nieuwe carrièremogelijkheid buiten Arval heeft gevonden. Metselaar was hiervoor CFO van Arval BNP Paribas Northern Europe.

In 1998 trad Metselaar in dienst bij Arval Nederland als financial controller, waarna hij de functie van financieel directeur vervulde. Sindsdien heeft hij de rol van CFO in diverse regio’s bekleed, waaronder Scandinavië, de Benelux, Zuid-Europa en de DACH-regio. Voor zijn komst bij Arval werkte Metselaar elf jaar als accountant bij EY.

Goede aanwinst

Andrea Falcone, CEO van Arval BNP Paribas Nederland: “Met Rob Metselaar halen we een professional terug naar Nederland die niet alleen een ervaren CFO is maar ook enorm veel kennis van de organisatie heeft, zowel in Nederland als daarbuiten. Dat maakt hem een goede aanwinst en biedt het vertrouwen dat hij een solide rol gaat spelen in de verdere ontwikkeling van Arval in Nederland.”

Eind 2022 nam Arval in Nederland de Terberg Business Lease Group (TBLG) over, waarmee de organisatie zijn positie in de Nederlandse markt heeft versterkt. De overname heeft gezorgd voor verdere verbreding van het zakelijke aanbod en maakt Arval, met ongeveer 500 medewerkers en meer dan 100.000 leasevoertuigen, een van de grootste mobiliteitsaanbieders op de Nederlandse markt.

Financiële processen optimaliseren

Rob Metselaar: “In mijn rol als CFO bij Arval in Nederland zal ik mij richten op het optimaliseren van de financiële processen binnen de nieuwe gecombineerde organisatie en binnen het bredere framework van de Arval Group. Het samenvoegen van twee organisaties brengt veel veranderingen en daarmee uitdagingen met zich mee. Het waarborgen van een financieel gezonde groei van de leaseactiviteiten en duurzame mobiliteitsoplossingen van Arval zal dan ook mijn volle aandacht krijgen. Ik kijk ernaar uit om dit samen met mijn team te realiseren.”

