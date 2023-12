Ruim 60 organisaties willen meer vrouwen met bedrijf financieren

Ruim zestig organisaties in Nederland willen meer vrouwelijke ondernemers financieren die een bedrijf beginnen of willen opschalen. Er zijn volgens hen meer mannen die een organisatie starten en daarvoor financiering krijgen dan vrouwen. De Nederlandse economie kan harder groeien als meer vrouwen ondernemer worden, is het idee. Onder meer de drie grote banken en verschillende investeringsfondsen, zoals overheidsfonds Invest-NL, ondertekenen hiervoor dinsdag een overeenkomst.

In de overeenkomst, Code-V, zeggen de organisaties zich meer in te zetten om financiering voor vrouwen toegankelijker te maken. Vrouwelijke ondernemers moeten wat de ondertekenaars betreft een gelijkwaardig deel van het totale financieringsbudget kunnen krijgen ten opzichte van mannelijke ondernemers. Het aandeel vrouwen dat een bedrijf start lag de afgelopen jaren gemiddeld rond de 38 procent volgens de Kamer van Koophandel (KVK).

Iemand aanwijzen als verantwoordelijke

Verder willen de ondertekenaars dat elke organisatie iemand aanwijst die verantwoordelijk is voor het meer financieren van vrouwelijke ondernemers. Het is ook de bedoeling dat de organisaties per jaar inzicht geven in hun financieringsactiviteiten aan vrouwen en hierover onderling kennis delen.

Ondernemersklimaat voor vrouwen slecht

Het ondernemersklimaat voor vrouwen is op dit moment slecht, vindt hoofddocent Ondernemerschap Caroline Essers van de Radboud Universiteit. Ze ziet dat toegang tot financiering en tot netwerken de belangrijkste knelpunten zijn voor vrouwen met een bedrijf. “Netwerken zijn cruciaal voor het verkrijgen van meer informatie en kennis rondom je product of dienst.” Die informatie en kennis zijn volgens haar nodig om een product of dienst goed aan te laten sluiten op de vraag.

Als vrouwen vaker een bedrijf beginnen of hun bedrijf opschalen groeit de Nederlandse economie met 139 miljard euro, schatten ABN AMRO en adviesbureau McKinsey na onderzoek. Ook zorgt het volgens de ondertekenaars voor meer banen, innovatie en duurzaamheid.

