Totaalbeeld uitgaven creëren is lastig voor ruim één op de drie financeprofessionals

Voor 36 procent van de financeprofessionals is het lastig om een totaalbeeld van de uitgaven binnen zijn organisatie te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Moss onder 560 financeprofessionals. Dat ze hier moeite mee hebben, komt mogelijk doordat er weinig inzicht is in de uitgaven die collega’s doen (29%).

Realtime inzicht is een dagtaak

Ook het management snakt naar een goed beeld van de bedrijfsuitgaven. Daarom wordt 58 procent van de financeprofessionals steeds vaker om realtime inzicht in de uitgaven gevraagd. Hier gaat aardig wat werk in zitten. Vier op de tien financeprofessionals (39%) zien inzicht krijgen in de financiële data dan ook als een dagtaak. Dit kan ook komen doordat de frequentie waarmee financeprofessionals financiële data moeten rapporteren is toegenomen. Bijna de helft (46%) geeft aan vaker te moeten rapporteren dan een paar jaar geleden. Desondanks zijn financeprofessionals tevreden met de frequentie. 39 procent rapporteert momenteel maandelijks. Vragen we hen hoe vaak zij zouden willen rapporteren, dan komt ook maandelijks (44%) als duidelijke winnaar uit de bus.

Veelgebruikte tools

Er zijn diverse tools die financeprofessionals naast hun accountingsoftware gebruiken. Spreadsheetprogramma’s zoals Excel (49%), facturatietools (36%) en een declaratietool om meer controle te hebben over en inzicht in de uitgaven (34%) worden het meest gebruikt. Slechts 25 procent maakt gebruik van moderne tools voor uitgavenbeheer. Er zijn voldoende tools beschikbaar, maar blijkbaar staan niet alle financeprofessionals te springen om daarop over te stappen. Daarnaast is het opvallend dat vijftien procent nog ouderwets gebruikmaakt van pen en papier, en dat elf procent zelfs helemaal geen andere tools dan de accountingsoftware gebruikt.

David Soos, general manager van Moss Nederland: “Uit het onderzoek blijkt dat organisaties het lastig vinden om een totaalbeeld van hun uitgaven te creëren, maar ook dat het leveren van realtime inzicht in uitgaven veel tijd in beslag neemt. Dit komt doordat digitalisering van het werk van de financeprofessional nog achterblijft. Een deel van hen werkt bijvoorbeeld nog met pen en papier. Wanneer organisaties handmatig werken, kan er niks geautomatiseerd worden en zijn ze langer met taken bezig dan nodig. Daarom is het raadzaam om moderne financiële tools te gebruiken, zodat data makkelijker verzameld en verwerkt wordt. Het management is dan sneller op de hoogte van de uitgaven en realtime inzicht ligt zo binnen handbereik voor zowel de financeprofessional als het management. Het gebruik van dergelijke tools voor uitgavenbeheer leidt ook tot beter inzicht in het uitgavenpatroon, minder risico op cashflowproblemen en financeprofessionals houden meer tijd over voor andere zaken. Deze voordelen laten zien dat het digitaliseren van de finance-afdeling een must is voor organisaties.”

