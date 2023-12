Trends 2024: “De grootste trend is automatisering”

Zo langzamerhand beginnen de plannen voor 2024 concreter te worden. Reden voor onze collega’s van cm: om eens rond te vragen welke trends gespot worden door de mensen uit ons netwerk. Dit keer spreek ik Saskia Orij, CFO bij softwareleverancier Yuki. Orij signaleert vier trends: verdergaande automatisering, toenemend belang van data, de krapte van de arbeidsmarkt en duurzaamheid. Deze trends zijn dusdanig aanwezig in de markt, dat je er eigenlijk niet meer omheen kan. “Je kunt niet meer zeggen, het boeit me niet.”

Trend 1: Automatiseren transactionele handelingen

“De grootste trend is automatisering”, ziet Saskia Orij, CFO bij Yuki, een leverancier van slimme boekhoudsoftware voor accountantskantoren en het mkb in Nederland en België. “Om accountantskantoren, en daarmee ook hun klanten, zo veel mogelijk tijd te besparen, is automatisering de sleutel tot succes. Hoe meer accountantskantoren en hun klanten automatiseren, hoe meer zij zich kunnen focussen op de echt belangrijke zaken. Daarmee is het doel om zo veel mogelijk operationele, transactionele handelingen te automatiseren. Als ik naar de verandering in mijn eigen functie kijk: vijftien jaar geleden had ik een heel groot team, dat dagelijks facturen aan het verwerken en banken aan het boeken was. Vergelijk je dat met vandaag de dag, dan halen een paar mensen uit het team een uurtje per dag even automatisch alles binnen qua banken en inkoopfacturen. De rest van de dag zijn ze vooral bezig met analyseren en het maken van vergelijkingen. Daarmee verandert ook de rol van de accountant. Die heeft veel meer tijd voor een adviseursrol. Omdat de informatie door de maand heen gedeeld wordt met de klant, geeft dat de mogelijkheid voor accountants om met real-time data te kunnen sturen. In plaats van dat er reactief na een maand teruggekeken wordt, kan men proactief gedurende de maand bepaalde zaken bespreken en dus ook aanpassen.”

“Als softwarebedrijf liep Yuki vijftien jaar geleden voorop in het gebruik van automatiseringssoftware, waarbij alle documenten geautomatiseerd worden verwerkt. Dat is nu bij de meeste bedrijven standaard geworden. Naast dat automatisering meer tijd oplevert voor zowel de accountant als bedrijven, biedt automatisering ook nog een andere kans. Bij Yuki zeggen we: met evenveel mensen, meer doen. We zien overal de krapte van de arbeidsmarkt. Dan moet je op zoek naar andere wegen om toch je maandelijkse cijfers te verwerken en de maandafsluiting te kunnen doen. Daar biedt automatisering een uitgelezen kans.”

Trend 2: Arbeidsmarktkrapte

“Er is krapte op de arbeidsmarkt. Dat weten we allemaal. Ook bij accountantskantoren is de vraag naar nieuwe medewerkers hoog. Dan hebben we ook nog eens te maken met een vergrijzing in de accountancy. Er gaan mensen met pensioen, of ze gaan andere werkzaamheden doen. Daarnaast zien we de beweging van mensen die vanuit de accountancy de business in willen. En ook in andere branches is het moeilijk om medewerkers binnen te halen. In deze trend zie je dus enerzijds dat mensen meer uitgedaagd willen worden in hun werk en anderzijds de vergrijzing binnen accountancykantoren. Daar komt bovenop dat door toenemende wet- en regelgeving er steeds meer vraag naar advies is. De mensen die daartoe in staat zijn, moet je dan wel in dienst hebben”, legt Saskia Orij uit.

Trend 3: Data en dashboards

Kan die adviesrol ook geautomatiseerd worden? “Deels wel. Je hebt natuurlijk het persoonlijke advies, maar we zien ook veel organisaties die graag werken met dashboards. Met een dashboard vanuit een BI-tool kun je gemakkelijk klanten op de hoogte houden en inlichten. Denk bijvoorbeeld aan een pop-up met de mededeling: ‘Ik zie deze maand je huur factuur nog niet staan’. Of bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat jouw marketingkosten iedere maand hoger worden en als ik kijk naar het percentage van de omzet van jouw marketingkosten, dan is dat in jouw branche best veel’. Een dashboard kan dit soort zaken makkelijk samenvatten en inzichtelijk maken voor een accountant maar ook een klant.”

“Data zijn dus steeds belangrijker. En dan niet alleen financiële data, ook operationele data zoals sales, marketing en support. Zodat je gecombineerd kunt zien wat er allemaal gebeurt in je bedrijf.” Hebben bedrijven hun data allemaal op orde? Orij: “Ik denk dat de meeste bedrijven dat wel op orde hebben. Maar er zijn ook bedrijven die het pas op orde gaan maken op het moment dat ze gaan rapporteren, omdat er dan duidelijk wordt wat er nog niet correct in de data is verwerkt. Ik zou eigenlijk iedereen willen adviseren om gewoon te gaan starten met data rapporteren, want op dat moment gaan mensen ook zien dat er iets gebeurd met hun data en er vragen worden gesteld, waardoor de fouten in de data worden ontdekt en kunnen worden hersteld”, zegt Saskia Orij vastberaden.

“Als bedrijven gaan rapporteren en op basis daarvan beslissingen gaan nemen, dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat de data juist is. Bij Yuki hebben we daarom twee dataspecialisten in dienst die iedere dag bezig zijn met inzicht vergaren in de enorme hoeveelheid data door middel van dashboards bouwen. Verder worden deze dashboards geanalyseerd en sanity checks gedaan alvorens we op basis van de data beslissingen kunnen nemen.”

Trend 4: Duurzaamheid

“Duurzaamheid is een steeds belangrijkere trend. Voor grote bedrijven omdat er wetgeving voor aan zit te komen en zij er verplicht over moeten rapporteren. Maar ook voor mkb-bedrijven is het heel belangrijk. We zien namelijk dat veel bedrijven denken: ik wacht totdat de regels voor het mkb er komen. Maar de nieuwe regelgeving voor grote bedrijven houdt toeleveranciers die in de keten zitten, verantwoordelijk om al bepaalde duurzaamheidsinformatie aan te leveren.”

“Wij hebben binnen Yuki het afgelopen jaar een duurzaamheidsmonitor gelanceerd, waarbij we op onze facturen al aangeven wat de CO2-uitstoot is van je reisbewegingen, je travel. Dus als jij veel travel hebt, kun je gelijk zien wat de uitstoot daarvan is. Dat is een begin. Op basis van de inkoopfacturen geven wij een eerste aanzet om te laten zien: wat is jouw CO2-uitstoot binnen je bedrijf? Daarnaast is er onder jongeren een groter bewustzijn op het gebied van duurzaamheid. Jonge professionals vinden het in toenemende mate belangrijk om ergens te werken waar ze goed doen voor de wereld.”

Zijn jullie klanten daar ook al op aan het voorsorteren? “Dat verschilt. Er zijn bepaalde bedrijven die er al heel vooruitstrevend mee bezig zijn. Vaak ook omdat ze grote klanten in hun portfolio hebben en ze die slag wel moeten maken. Maar er zijn ook accountantskantoren die zich vooral richten op eenmanszaken of die vooral zzp’ers in hun portfolio hebben, die zijn minder bezig met de sustainability rapportage.

Toch is er met de aankomende wet- en regelgeving echt een verandering in de branche gekomen. Ik denk dat er geen onderneming is die niet nadenkt over duurzaamheid. Je kunt niet meer zeggen, het boeit me niet”, sluit Saskia Orij vastbesloten af.

Yuki

Yuki is leverancier van boekhoudsoftware voor accountantskantoren en het mkb in Nederland en België. Sinds 2007 is het hun missie om boekhouden slimmer, eenvoudiger én leuker te maken met behulp van een sterk geautomatiseerd online boekhoudplatform. Met slimme software-oplossingen helpen ze klanten om hun werk te digitaliseren en te automatiseren. Met het Yuki-platform creëren accountantskantoren en mkb’ers meer efficiëntie, inzicht en daadkracht.

