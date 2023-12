Verklaring omtrent risicobeheersing komt in corporate governance code

De schragende partijen van de corporate governance code zijn het eens geworden over opneming van een verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) in de code.

Uitgangspunt is dat beursgenoteerde vennootschappen voor het eerst over het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2025 een VOR (nieuwe stijl) opnemen in het bestuursverslag. Alle schragende partijen – dat zijn de vakbonden CNV en FNV, beleggersorganisaties VEB en Eumedion, Euronext, de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen, ondernemersorganisatie VNO-NCW en de NBA – zijn tot een akkoord gekomen om de VOR in de corporate governance code op te nemen.

Lees ook: Aanwijzingsbesluit herziene corporate governance code in Staatsblad gepubliceerd

Een ambitieuze VOR

Om tot dit resultaat te komen is een werkgroep gevormd onder leiding van Jaap van Manen, die een ambitieuze VOR heeft nagestreefd. Met het voorstel houdt de werkgroep rekening met zowel nationale als internationale ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing. De NBA stelt “verheugd” te zijn dat dit traject succesvol is afgerond en dat het voorstel om een VOR in de code op te nemen door alle schragende partijen wordt gedragen.

Omdat er op dit moment geen monitoring commissie is, heeft de werkgroep ervoor gekozen om het voorstel tot wijziging van de code naar de ministers van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en voor Rechtsbescherming te sturen.

Lees ook

Corporate governance: prestatiebeloning bestuurders heeft geen effect op bedrijfsprestaties

Corporate Governance Code: nu ook effecten op mens en milieu expliciet wegen

Volg Executive Finance op LinkedIn!