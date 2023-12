Waarom we nog lang zullen opdraaien voor opkoopprogramma ECB

Inflatie is een vorm van gedeeltelijke wanbetaling op schulden. De bestrijding ervan betekent dat ook schuldenaren de pijn moeten nemen na op te grote voet te hebben geleefd. Wat zijn de gevolgen van de jarenlange lage rente?

Eeuwenlang waren Europese mogendheden seriële wanbetalers. Voor het stoppen met betalen van overheidsschulden is een andere vorm van verzaak in de plaats gekomen. ‘Inflatie representeert een gedeeltelijke vorm van wanbetaling door overheden’, schrijven Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff in het boek This time is different – Eight centuries of Financial Folly. Daarin beschrijven de auteurs overeenkomsten tussen economische crises in 66 landen.

Wanbetaling via inflatie: dat mechanisme werpt een ander licht op de toespraak uit juli 2012 waarin Mario Draghi, toenmalig president van de Europese Centrale Bank (ECB), beloofde alles te zullen doen om de euro te redden. Het vertrouwen in zuidelijke eurolanden was toen helemaal zoek. De Griekse lange rente piekte dat jaar net onder 30 procent en die van Portugal op ruim dertien procent. De Ierse rente was in 2011 boven 12 procent uitgekomen. Het bleef niet bij woorden van de ECB. Tussen 2015 en 2022 kocht de centrale bank voor ruim 3 biljoen euro aan obligaties, waarvan 2,7 biljoen euro van overheden.

Over het effect van het opkoopprogramma van de ECB verschillen de meningen van economen. Kwam die biljoenen-operatie niet gewoon neer op het aanzetten van de geldpers? En dus op het aanjagen van inflatie? Stond dat niet gelijk aan wanbetaling door inflatie?

Met veel misverstanden omgeven

Nee, zei Coen Teulings, universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht in februari 2023 tegenover Vastgoedmarkt. ‘Dat opkoopbeleid is met veel misverstanden omgeven. Een ervan is dat het beleid erop gericht was de geldhoeveelheid te vergroten. Veel nuttiger is om het opkoopbeleid te benaderen als een transformatie van de looptijd van schulden, waarbij de centrale bank langlopende vorderingen – obligaties – heeft betaald met kortlopende vorderingen’, aldus Teulings. ‘De korte rente is constant gebleven, de lange rente is gedaald.’

Lex Hoogduin, economie-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, kijkt daar anders tegenaan. Een van de nadelen van ruim monetair beleid – bijvoorbeeld door een laag centraal rentetarief en een groot opkoopprogramma voor staatsobligaties – is een enorme groei van de geldhoeveelheid. Volgens de definitie van economen van de Oostenrijkse School is dát inflatie. De stijging van de consumentenprijsindex – de inflatie volgens de gangbare definitie – is daar een gevolg van. Vermogens en kredieten zijn enorm gegroeid. Huizenprijzen zijn enorm gestegen in vergelijking tot het prijspeil voor de consumptie, dat juist onder druk staat door de globalisering.

Vijftien bankencrises in ruim twee eeuwen

Acht jaar na de start van het Europese opkoopprogramma van obligaties zijn drie dingen duidelijk. De daling van de lange rente heeft de zuidelijke eurolanden lucht gegeven. Landen als Griekenland, Italië, Portugal en Ierland konden al snel na het begin van het programma veel goedkoper lenen. Zoveel goedkoper hadden ze anders niet kunnen lenen. De inflatie die er volgens een deel van de economen door zou worden veroorzaakt, kwam er aanvankelijk niet. Maar toen die inflatie zich eenmaal aandiende – mede door een negatieve aanbodschok als gevolg van de coronacrisis en een energieprijsstijging door de oorlog in Oekraïne – was het goed raak. De geldontwaarding op jaarbasis liep in de dubbele cijfers.

Peter Hanff, senior redacteur

Hanff studeerde in 1994 af aan de Radboud Universiteit op de eisen voor landen om toe te mogen treden tot de eurozone. Volgt het monetair beleid sindsdien met argusogen. Werkte als journalist voor onder meer De Gelderlander en het Hoger Onderwijs Persbureau. Is sinds 2007 redacteur bij Vastgoedmarkt en heeft de portefeuille financieel.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van onze collega’s van Vastgoedmarkt.

