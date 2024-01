Aantal fraudemeldingen in tien jaar meer dan vertienvoudigd

In de afgelopen tien jaar is het aantal meldingen van fraude in Nederland meer dan vertienvoudigd. Dit komt naar voren uit een analyse van Oplichting.com op basis van politiecijfers.

In 2012 kwamen er nog 7.961 meldingen binnen van ‘horizontale fraude’. Afgelopen jaar was dit aantal 86.742. Een stijging van bijna 1.000%. Horizontale fraude is fraude gericht tegen burgers, financiële instellingen of bedrijven. In 2020 en 2021, de jaren van lockdowns vanwege het coronavirus, kende het aantal meldingen pieken tot 117.626 en 125.438.

Vele soorten en maten

“De cijfers zijn natuurlijk schrikbarend. Want het aantal niet-geregistreerde gevallen ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger. Online oplichting is er tegenwoordig, helaas, in vele soorten en maten. Criminelen verdienen hier alleen in Nederland al miljoenen euro’s mee. Een van de bekendste methoden van internetfraude is phishing, waarbij criminelen valse websites of formulieren gebruiken om de privégegevens van klanten te verkrijgen”, zegt Koen Jansen van Oplichting.com.

Jansen heeft hiervoor nog een goede tip, mochten er twijfels zijn. “Als je een slecht gevoel krijgt over een website, kun je eenvoudig de URL van de homepage vergelijken met het officiële adres van de desbetreffende instantie. Beter iets té voorzichtig, dan achteraf in de problemen komen.”

