Bitcoin zet opmars door tot bijna 47.000 dollar

De bitcoin zette maandag de opmars van de afgelopen tijd door en steeg tot bijna 47.000 dollar. De koers van ’s werelds bekendste cryptomunt wordt aangejaagd door de hoop dat de Amerikaanse beurstoezichthouder deze week toestemming zal geven voor de eerste beursgenoteerde bitcoinfondsen.

In New York werd de bitcoin maandag 6 procent meer waard op circa 46.900 dollar. Er werd zelfs even een niveau van meer dan 47.000 dollar aangetikt, wat voor het eerst sinds april 2022 was.

Aanvragen voor bitcoinfondsen

Meerdere grote financiële beleggingsbedrijven, zoals BlackRock, Ark, Invesco en Fidelity, deden vorig jaar aanvragen voor beursgenoteerde bitcoinfondsen bij de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC). Een goedkeuring van de aanvragen kan miljarden dollars aan extra cryptobeleggingen opleveren. Mogelijk komt de SEC woensdag met een besluit over de eerste fondsen, aldus zakenzender CNBC.

Het gaat om een beleggingsproduct dat gelijk meebeweegt met de prijs van de digitale munt. Beleggers hoeven dan niet direct bitcoins te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee. In plaats daarvan krijgen ze de mogelijkheid om indirect te investeren in bitcoin door middel van die ETF-fondsen.

Angst voor marktmanipulatie

De SEC hield de komst van deze fondsen eerder nog tegen uit angst dat die tot marktmanipulatie zouden kunnen leiden. Maar rechters oordeelden vorig jaar dat de toezichthouder opnieuw naar de toelating moest kijken. De ETF zou namelijk niet zo veel verschillen van andere soortgelijke producten die al langer bestaan.

Vorig jaar werd de bitcoin al bijna 160 procent meer waard, door optimisme over de fondsen en meer belangstelling van grote beleggers in cryptomunten. De bitcoin tikte in november 2021 nog een recordniveau van circa 69.000 dollar aan.

Ook andere digitale munten gaan in prijs omhoog, zoals ether, litecoin en XRP.

