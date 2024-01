Durfkapitaalinvesteerders steken minder geld in start-ups

Het totale bedrag dat durfkapitaalinvesteerders het afgelopen jaar in Amerikaanse start-ups staken, heeft het laagste niveau bereikt sinds 2019. Er werd de afgelopen twaalf maanden nog wel fors geïnvesteerd in opkomende bedrijven die zich specialiseren in kunstmatige intelligentie, maar voor de rest van de industrie was het lastiger.

Durfkapitalisten investeerden vorig jaar 170,6 miljard dollar (zo’n 156 miljard euro) in de Verenigde Staten, verspreid over zo’n 15.000 deals, volgens marktonderzoeker PitchBook. Dat is een daling van ongeveer 30 procent ten opzichte van 2022.

Wereldwijde daling

Niet alleen in de VS werd minder in start-ups gestoken, ook wereldwijd daalde de durfkapitaalindustrie. Over de hele wereld staken investeerders vorig jaar 345,7 miljard dollar in start-ups. Dat is een daling van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder en het laagste bedrag sinds 2017.

Durfkapitaal is belangrijk voor de wereldwijde zakenmarkt. Het geld van durfkapitaalgroepen hielp om invloedrijke bedrijven zoals Amazon, Google en OpenAI op weg te helpen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!