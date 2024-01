Duurzaamheidsrapportage uitdaging voor bedrijven in onzeker 2024

Grote bedrijven krijgen dit jaar te maken met extra eisen op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging. “Hoewel zij hiervoor informatie gaan opvragen in de waardeketen, is de richtlijn nog nauwelijks bekend bij het midden- en kleinbedrijf”, stelt ABN AMRO. “De meeste bedrijven zien de nieuwe richtlijn overwegend als een extra administratieve verzwaring, die ongelegen komt in tijden van zwakke economische groei.”

Vanaf boekjaar 2024 is een nieuwe Europese rapportageverplichting op het gebied van duurzaamheid van kracht. Met de invoering van de zogeheten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) worden komende jaren steeds meer grote bedrijven evenals middelgrote en kleine beursfondsen verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. In eerste instantie zullen circa 3.000 grote bedrijven moeten rapporteren over hun invloed op mens en milieu, schat ABN AMRO op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe richtlijn stelt aanvullende eisen aan de duurzaamheidsrapportage, die straks net als de jaarrekening en het bestuursverslag door een externe accountant beoordeeld moet worden.

Richtlijn versnelt verduurzaming bedrijfsleven

De nieuwe richtlijn raakt veel bedrijven en gaat volgens ABN AMRO de verduurzaming van het bedrijfsleven versnellen. “Niet alleen worden meer bedrijven verplicht om hierover zelf te rapporteren, het ligt voor de hand dat veel kleinere bedrijven die niet onder de richtlijn vallen ook duurzaamheidsinformatie moeten leveren, als onderdeel van verslaglegging van hun afnemers of leveranciers. De richtlijn stelt namelijk dat rapportageplichtige grote ondernemingen over hun hele waardeketen moeten rapporteren. En dus kan de kleine glastuinder ook gevraagd worden naar de gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.”

Inzichten gevolgen sociale en ecologische factoren

Dankzij de strengere eisen krijgen consumenten en beleggers zowel inzicht in welke gevolgen sociale en ecologische factoren op rapportageplichtige bedrijven uitoefenen als welke invloed deze bedrijven hier zelf op uitoefenen. ABN AMRO: “Zo rapporteert een groot bouwbedrijf straks bijvoorbeeld over de CO2-uitstoot die gepaard gaat met productie en transport van de gebruikte bouwmaterialen en brengt het tevens verslag uit over hoe klimaatverandering invloed heeft op de manier waarop waterafvoerkanalen gebouwd worden. De transparantie die de CSRD voorschrijft, beoogt het maken van duurzamere keuzes voor bedrijven, investeerders en consumenten te vergemakkelijken.”

Niet zonder slag of stoot

Onder bedrijven heerst nog veel onzekerheid, waardoor implementatie de nodige weerstand en kosten met zich mee zal brengen, constateert ABN AMRO. “Eenmaal uitgekristalliseerd kan de CSRD bedrijven helpen via een gezamenlijke taal met ketenpartijen over verduurzaming te spreken, Dat gaat niet zonder slag of stoot. De richtlijn en gerelateerde wetgeving kunnen uiteindelijk leiden tot een tweedeling met enerzijds bedrijven die goed in staat zijn om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties en de rapportages gebruiken om deze prestaties te verbeteren en anderzijds bedrijven die dit niet kunnen. De concurrentiepositie van bedrijven wordt hiermee op scherp gezet. Het is voor bedrijven die met de CSRD te maken krijgen dus van essentieel belang om van de veranderingen de hoogte te zijn en zich hierop voor te bereiden.”

Onbekendheid is opmerkelijk

Om een beeld te vormen in hoeverre het bedrijfsleven nu al op de hoogte is van de richtlijn en welke uitdagingen ondernemers verwachten, heeft ABN AMRO een enquête uitgezet onder de leden van het ondernemerspanel van I&O Research. Hoewel de richtlijn in 2024 wordt ingevoerd heeft het grootste gedeelte van de ondernemers nog geen weet van de CSRD. Twee derde geeft in de enquête zelfs aan nog nooit van deze richtlijn te hebben gehoord. De onbekendheid geldt over de gehele breedte van de economie, in alle sectoren. De onbekendheid is gezien de impact die het gaat hebben opmerkelijk. De richtlijn raakt weliswaar alleen grote bedrijven en middelgrote en kleine beursfondsen direct, maar deze bedrijven zijn voor hun eigen rapportage deels afhankelijk van informatievoorziening van kleinere leveranciers en afnemers in de keten. De onbekendheid bij kleinere ondernemers laat zien dat die informatie-uitvraag nog niet op gang is gekomen.

Nu al te maken met de richtlijn

Sectoren waar relatief de meeste kennis over de CSRD zit, zijn Industrie en Financiële en zakelijke dienstverlening. Deze sectoren hebben om uiteenlopende redenen nu al te maken met de richtlijn. De industrie is een belangrijke sector als het gaat om het terugdringen van emissies, van financiële instellingen wordt verwacht dat zij de duurzaamheidsprestaties van klanten goed in zicht hebben, en adviesbureaus verrichten werkzaamheden op het vlak van duurzaamheidsrapportage en -verbetering. De mate van bekendheid per sector is in lijn met resultaten uit een verkennende studie van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) onder Europese bedrijven, met als enige verschil dat handelsondernemers in het I&O Ondernemerspanel betrekkelijk slecht op de hoogte zijn in vergelijking met de EFRAG-enquête.

Ondernemingen denken dat richtlijn hen niet zal zaken

Naast de onbekendheid denken veel ondernemingen, na een korte toelichting, dat de richtlijn hun organisatie niet zal raken (52 procent). Verder weet 30 procent niet of hun bedrijf geraakt gaat worden door de richtlijn en slechts 17 procent verwacht dat hun bedrijf wel iets moet met de CSRD. Afgaande op gesprekken met meerdere grote bedrijven lijkt het erop dat bedrijven meer met de richtlijn te maken gaan hebben dan dat zij zelf inschatten.

Aantal ondernemingen dat onder CSRD valt komt hoger uit

De verkennende studie van EFRAG komt tot de grote bandbreedte van 9 tot 59 procent van het mkb dat uiteindelijk geraakt wordt door de richtlijn. Uit de enquête van I&O Research volgt dat, als de respondenten die ‘weet ik niet’ hebben geantwoord buiten beschouwing worden gelaten, 24 procent van het mkb denkt dat zij met de richtlijn te maken gaan krijgen. Dit valt binnen de bandbreedte van EFRAG en komt in Nederland neer op ongeveer 103.000 mkb’ers. Aangezien over een periode van drie jaar steeds meer bedrijven direct onder de richtlijn komen te vallen is het denkbaar dat het aantal mkb’ers dat te maken krijgt met de CSRD uiteindelijk nog hoger uitvalt.

Mogelijkheid om onderscheidend te zijn

Respondenten die de CSRD-richtlijn vooral als kans zien, doen dat vanwege de mogelijkheid om aan de buitenwereld te laten zien hoe onderscheidend ze zijn. Met name in de industrie wordt dit gezien als positief aspect. Respondenten voelen minder voor de CSRD als tool om zelf meer inzicht te krijgen in duurzaamheidsprestaties. Respondenten die eerder denken aan problemen door de richtlijn, zijn met name bang voor de extra regeldruk die het meebrengt.

Economie in 2024 uitdagend

De aanloop naar invoering van de CSRD-richtlijn vindt plaats tegen een achtergrond van een economie die matig groeit. Diverse sectoren noteren in 2023 een krimp. Leisure vormt een uitzondering; de sector is na de coronapandemie uit een dal omhoog geklommen. Voor 2024 zijn de vooruitzichten gunstiger, met uitzondering van de sector Bouw waar krimp plaatsvindt en Leisure waar de groei iets afneemt. Voor 2025 lopen de verwachtingen per sector uiteen. Voor de sector Agri en Food wordt krimp verwacht en de groei binnen de sector Healthcare neemt af, terwijl dit voor Leisure bovendien opnieuw het geval zal zijn. Aan de andere kant groeit dan de economische activiteit in de sector Industrie en kruipt de Bouw voorzichtig uit een dal. Een dalende rente zorgt er ook weer voor dat vastgoedwaarden in 2025 groeien.

