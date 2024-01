ECB-bestuurder: renteverlaging dit jaar geen zekerheid

Het is geen zekerheid dat de Europese Centrale Bank dit jaar de rente zal gaan verlagen. Dat heeft de Oostenrijkse centralebankpresident en ECB-bestuurder Robert Holzmann gezegd tegen persbureau Bloomberg op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Hij wijst onder meer op de risico’s voor de inflatie door de onrust in het Midden-Oosten en de Rode Zee door de aanvallen van de Houthi-rebellen op de scheepvaart.

Door die aanvallen op schepen zijn grote rederijen nu aan het omvaren rond Afrika in plaats van door de Rode Zee en het Suezkanaal te varen. Daardoor stijgen de kosten voor de scheepvaart, wat doorberekend kan worden aan consumenten met dus een stuwend effect op de inflatie. Ook kunnen die spanningen in het Midden-Oosten zorgen voor hogere energieprijzen. Holzmann verklaarde dan ook dat het veel te vroeg is om te praten over een renteverlaging.

Rente op recordniveau

Om de hoge inflatie te bestrijden heeft de ECB de rente in de eurozone naar een recordniveau verhoogd. Inmiddels heeft de ECB gepauzeerd met die renteverhogingen en op de financiële markten wordt gespeculeerd dat de centrale bank in Frankfurt in het voorjaar de rente zou kunnen gaan verlagen. ECB-president Christine Lagarde heeft ook al gezegd dat het te vroeg is om te praten over een verlaging van de rente en dat waakzaamheid geboden blijft bij de inflatie.

