ECB op zoek naar bouwers voor netwerk voor digitale euro

De Europese Centrale Bank heeft een Call For Applications gepubliceerd voor partijen die de infrastructuur voor de digitale euro willen bouwen. De bank benadrukt dat er geen keuze is gemaakt voor een technologie of voor de ontwikkeling überhaupt, maar wil de kennis en kunde van private marktpartijen inzetten.

Het uiteindelijke doel is om contracten af te sluiten met leveranciers die kwalificeren wat betreft de eisen van de bank, zodat de ECB klaar is om een digitale euro daadwerkelijk te ontwikkelen. De centrale bank zit nu nog in een voorbereidende fase, waarin nog geen directe knopen worden doorgehakt over het uiteindelijke systeem. Tegelijkertijd wordt wetgeving geïntroduceerd die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld privacy en toegankelijkheid van geld wordt gegarandeerd.

Private leveranciers

Er wordt nu gezocht naar private leveranciers die vijf verschillende componenten ontwikkelen: een app (middels Software Development Kit), offline onderdelen die ervoor moeten zorgen dat gebruikers van apparaat naar apparaat privé digitale euro’s kunnen uitwisselen, een fraudebeheersingssysteem, een manier om beveiligd gegevens uit te wisselen, en een systeem om uit te wisselen met gebruikersnamen in plaats van complexe rekeningnummers – vergelijkbaar met url’s van websites die op de achtergrond verwijzen naar een IP-adres.

Aanbesteding

Het gaat bij deze aanbestedingen enkel om deze technische aspecten. De uiteindelijke systemen als voor de settlement worden binnen het Eurosysteem afgewikkeld. De deadlines voor het aanvragen om mee te doen zijn in februari en indienen gaat via het Elektronisch aanbestedingssysteem van de centrale bank. Vervolgens publiceert de ECB informatie over de uiteindelijke aanbesteding. De eventuele contracten worden in 2025 afgesloten.

