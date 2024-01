ECB: Voorlopig nog geen daling beleidsrente

Verschillende ECB-bestuurders hebben duidelijk laten weten dat rentedalingen voorlopig niet aan de orde zijn. De centrale bank wil dat de inflatie in de Eurozone weer op twee procent uitkomt. Dat doel wordt pas in 2025 bereikt.

“In onze projecties zien we dat we ons inflatiedoel van 2 procent halen in 2025”, zegt ECB-bestuurder Isabel Schnabel. “Dus we liggen op schema.” In de laatste persconferentie in december zei ECB-voorzitter Christine Lagarde dat er niet eens gesproken is over een mogelijke rentedaling om kracht bij te zetten dat de centrale bank koersvast op de inflatieremming blijft zitten.

Grillige inflatie

“Het is te vroeg om te spreken over renteverlagingen”, benadrukt ook Schnabel in antwoord op een vraag op social media-platform X, het voormalige Twitter. “We houden de beleidsrente op een beperkend niveau totdat we er vertrouwen in hebben dat de inflatie duurzaam terugkeert naar ons doel van twee procent.” De inflatie binnen de Eurozone is ondanks diverse dalingen in 2023 nog verre van stabiel. In november stond hij op 2,4 procent, maar over december kwam de Europese inflatie weer uit op 2,9 procent.

Doel van 2 procent

De uitspraken moeten geen verrassing zijn, want het doel van twee procent is de raison d’être van de ECB, wiens primaire taak is het toezien op de prijsstabiliteit van de euro. Vorig jaar tweette de centrale bank zelfs op Valentijnsdag: ‘Roses are red, Violets are blue, We will stay the course, And return inflation to 2.’

