Finance week: start cijferseizoen Wall Street

Beleggers kijken uit naar een drukke periode met bedrijfsresultaten die in de nieuwe beursweek begint. Op Wall Street komen vrijdag namelijk meerdere grote banken met hun jaarcijfers naar buiten. Verder gaat de aandacht onder meer naar techbeurs CES in Las Vegas, waar tal van bedrijven mogelijk interessante technische vernieuwingen aankondigen.

De drukke cijferperiode wordt de laatste jaren steevast ingeluid door handelsupdates van grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase en Citigroup. Komende dagen worden er ook resultaten verwacht van de grote vermogensbeheerder BlackRock en Delta Air Lines. En natuurlijk staan er ook nog publicaties van macro-economische cijfers in de agenda.

Europa volgt nog

In Europa barst het cijferseizoen voor beleggers doorgaans pas wat later los. Maandag komt Shell al wel met een voorlopige update, maar daarin geeft het olie- en gasconcern nog geen volledig beeld over hoe het de voorbije periode is gegaan.

De CES staat bekend als het belangrijkste internationale podium voor techbedrijven die hun nieuwste elektronische producten willen presenteren. Dit jaar worden er vooral onthullingen verwacht op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Microsoft bracht afgelopen week al naar buiten een nieuwe AI-knop toe te voegen aan de nieuwste versie van zijn Windowstoetsenbord. Die vernieuwing zal ook te zien zijn op de CES.

Mogelijke komst beursgenoteerde bitcoinfondsen

Deze week wordt daarnaast uitsluitsel verwacht over de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen, ook wel bitcoin-ETF’s genoemd. Als de Amerikaanse beurswaakhond SEC daarmee akkoord gaat, maakt dit de bitcoin toegankelijker voor een grotere groep beleggers. Dat kan de vraag en daarmee ook de koers van de cryptomunt volgens kenners flink aanjagen.

Verder is het interessant wat de beurskoers van Apple komende dagen gaat doen. Het aandeel hoorde op Wall Street vrijdag voor de vierde dag op rij bij de verliezers. Daardoor heeft het techconcern dit jaar al voor vele tientallen miljarden dollars aan beurswaarde verloren. Apple kreeg al meerdere adviesverlagingen van analisten en vrijdag meldde The New York Times dat de Amerikaanse justitie binnenkort mogelijk een nieuwe concurrentiezaak tegen het bedrijf aanspant. Als de koersverliezen aanhouden dreigt Apple zijn positie als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld te moeten inleveren.

