Financiële afdeling is prioriteit bij digitale transformatie van Nederlandse bedrijven

Bijna zeven op de tien Nederlandse bedrijven staan positief tegenover digitale transformatie (68%) en zijn er actief mee bezig (68%). Hierbij ligt de focus nu het vaakst op het digitaliseren van de financiële afdeling (48,6%). Dit blijkt uit een onderzoek van fintechbedrijf Pleo in samenwerking met onderzoeksbureau GWI onder 502 beslissers uit het Nederlandse bedrijfsleven.

Meer dan 30% geeft aan dat de economische recessie hun digitaliseringsproces heeft versneld. De belangrijkste redenen voor Nederlandse bedrijven om te digitaliseren zijn het verbeteren van de efficiëntie (62,7%) en het stimuleren van innovatie (39,7%) en duurzaamheid (33,5%). Bedrijven werd ook gevraagd hoeveel van het jaarlijkse budget ze schatten uit te geven aan digitalisering. Van alle bedrijven schat 43,7% dat ze 10 tot 19% hiervan besteden aan digitalisering.

Veel bedrijven digitaliseren, maar weinig zijn al ver gevorderd

De meerderheid van de ondervraagde bedrijven is al aan het digitaliseren, maar uit het onderzoek bleek dat slechts 14,1% van de bedrijven al ver gevorderd is in hun digitale transformatieproces. Cloud computing werd door alle bedrijven het vaakst genoemd als een technologie die ze al hebben of van plan zijn te gebruiken (55,7%), terwijl het inzetten van AI en Machine Learning het minst vaak werd genoemd (41,6%). Tot slot zet bijna de helft (49,8%) van de bedrijven in op gedigitaliseerde tools, bijvoorbeeld voor onkostenbeheer.

1 op de 3 bedrijven worstelt met het vinden van de juiste partner voor digitale transformatie

Ondanks dat bedrijven overweldigend positief zijn over digitale transformatie, ervaren ze ook uitdagingen in hun proces. Hierbij valt op dat 1 op de 3 bedrijven (34%) moeite heeft met het vinden van de juiste partner voor digitalisering. Zorgen over databeveiliging (32,2%) worden ook vaak genoemd.

Nederland staat vooral bekend als een land met een sterke digitale infrastructuur. Toch geeft slechts 56,6% van de ondervraagde bedrijven aan dat zij Nederland beschouwen als een goed voorbeeld van een land waar digitalisering gemakkelijk beschikbaar is. Gevraagd naar de status van digitale transformatie in het algemeen, geeft meer dan 1 op de 5 besluitvormers (21,6%) aan dat het nog niet ver genoeg gevorderd is, omdat digitalisering de potentie heeft om te blijven evolueren en het leven veel gemakkelijker maakt. Tegelijkertijd denkt 38% van de bedrijven dat digitale transformatie overhyped is.

Focus op talent, duurzaamheid en financiële stabiliteit in 2024

Pleo onderzocht de plannen van bedrijven voor het nieuwe jaar. De belangrijkste ambities voor het begin van het jaar zijn omzetgroei (60,5%), het verbeteren van de efficiëntie (52,5%) en het ontwikkelen van talent (42,8%). Bij bedrijven met meer dan 250 werknemers komt het verbeteren van de efficiëntie op de eerste plaats (64%). Opvallend is dat de focus op talentontwikkeling in Nederland meer aandacht krijgt dan in de rest van Europa*.

De topprioriteiten van Nederlandse bedrijven voor 2024 zijn niet alleen gericht op financiële stabiliteit (63,2%), maar ook op het welzijn van werknemers (50,5%) en het behouden van talent (43,8%). Daarnaast zetten Nederlandse bedrijven sterker in op verduurzaming van het bedrijf (34,5%).

Europese trend

Raymond Hüner, SVP Europe bij Pleo: “De onzekere economische periode betekent dat het creëren van financiële stabiliteit komend jaar topprioriteit heeft in Nederland. Dit is een trend die we in heel Europa zien. Grip op financiële gezondheid en kostenbeheersing zijn nu essentieel voor bedrijven. Hoe beter je in staat bent om inkomsten en uitgaven te beheren en te voorspellen, hoe gemakkelijker het is om financieel gezond te zijn. Daarnaast kunnen veel bedrijven profiteren van digitalisering en het efficiënter maken van hun werkprocessen.”

