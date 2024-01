Macaw stelt Patrick Steenvoorden aan als Chief Financial Officer

Digitale dienstverlener Macaw heeft de benoeming van Patrick Steenvoorden (51) als Chief Financial Officer bekendgemaakt. Hij is verantwoordelijk voor de financiële strategie, planning en analyse, accounting en controlling, investeerderrelaties, cash management & treasury, en risicobeheer van Macaw International. Daarnaast geeft hij leiding aan de financiële teams in Nederland en Duitsland.

Steenvoorden brengt naar zeggen van het bedrijf een “uitgebreide expertise mee op het gebied van financiën en advies.” Voor zijn komst naar Macaw werkte hij vier jaar als onafhankelijk adviseur, business coach en C-level interimmanager voor verschillende bedrijven in zowel het bedrijfsleven, als het middensegment, alsook voor publieke organisaties. “In deze functies richtte hij zich op verschillende zakelijke uitdagingen op het snijvlak van mensen, strategie en financiën, met name bij zakelijke en professionele dienstverleners.” Daarvoor heeft hij meer dan 14 jaar bij LeasePlan gewerkt. In zijn laatste rol bekleedde hij de positie van Finance Director bij LeasePlan UK.

Lees ook: Alexander Wingelaar na tien jaar vertrokken als CFO bij Triodos Bank

Carrière als corporate finance consultant

Steenvoorden studeerde financiële economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en heeft tijdens zijn carrière als corporate finance consultant diverse consultancy-, corporate finance- en onderhandelingscursussen gevolgd. Hij nam ook deel aan verschillende leiderschapsprogramma’s en voltooide het Breakthrough Program for Senior Executives bij IMD, Zwitserland.

Leveren van duurzame resultaten

Johan Taams, CEO van Macaw, is verheugd met de aanstelling: “Na een grondig zoekproces met doorgewinterde kandidaten ben ik erg blij dat Patrick bij Macaw start. Hij wordt geprezen voor het leveren van duurzame resultaten door positieve energie en zijn coöperatieve mensgerichte stijl – eigenschappen die zeer goed passen bij de cultuur van Macaw. Hij brengt uitgebreide ervaring mee op het gebied van financiën, teamleiderschap en internationaal zakendoen, en heeft een indrukwekkende staat van dienst. Deze kwaliteiten zullen een belangrijke rol spelen bij het professionaliseren van Macaw.”

Lees ook: Peter Nijman aangesteld als CFO Acture

Dankbaar voor de kans

“Ik ben erg blij te starten bij Macaw”, zegt Patrick Steenvoorden. “Vanaf de eerste ontmoeting voelde ik me sterk verbonden met het bedrijf, de mensen en de cultuur. Ik ben dan ook dankbaar voor de kans die Johan Taams, het senior management en Avedon Capital Partners mij hebben geboden. Ik geloof heilig in de mantra ‘je laat bedrijven groeien door mensen te laten groeien’ en ik ben vastbesloten bij te dragen aan het opbouwen van een uitmuntend Macaw-team, dat zorgt voor duurzame en winstgevende groei in Nederland en de DACH-regio. Ik kijk ernaar uit om onze Nederlandse, Duitse en Litouwse collega’s en klanten te ontmoeten en samen onze reis te beginnen.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!