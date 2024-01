Promotie: Duurzaamheid van bedrijven

Het handhaven van een duurzame economie is van vitaal belang voor het welzijn van de samenleving. Een belangrijk onderdeel hiervan is bedrijven te stimuleren om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Promovendus Bram van der Kroft onderzocht welke factoren een rol spelen bij de keuze van bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Van der Kroft verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 12 januari 2024 om 16.00 uur aan de Open Universiteit in Heerlen.

Externe druk op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Van der Kroft onderzocht hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de private sector kan worden gestimuleerd. Hij deed dit vanuit zowel het perspectief van het bedrijf als zijn investeerders. Zo analyseerde hij onder andere waarom, hoe en in welke mate bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen met het oog op externe druk vanuit consumenten, wetgeving en investeerders.

Risico op greenwashing

Hij kwam erachter dat áls die externe druk precies op het bedrijf toegespitst is, het de kosten-batenanalyse van MVO positief kan beïnvloeden richting een verbetering op sociaal- en milieugebied. Wanneer de externe druk echter inaccuraat is, gaan bedrijven niet altijd meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar zien zich soms genoodzaakt om tot hoofdzakelijk symbolische activiteiten over te gaan. Dat kan netto negatief uitpakken voor de prestaties op zowel sociaal- als milieugebied: bedrijven die symbolisch aan MVO doen, beloven veel, maar doen weinig. Het gaat dus ook om hoe stakeholders bedrijven benaderen om MVO te bevorderen, en niet alleen of ze dit doen.

Bram van der Kroft

Bram van der Kroft (Deventer, 1997) behaalde zijn bachelor Economie & Bedrijfseconomie en master Bankieren & Financiën aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen begon hij in september 2019 met zijn promotieonderzoek aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Vanaf 16 januari gaat Van der Kroft beginnen aan zijn postdoconderzoek met Roberto Rigobon en Siqi Zheng bij Massachusetts Institute of Technology.

