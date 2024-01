Executive Finance wordt onderdeel van CMweb

ExecutiveFinance.nl gaat verhuizen. U vindt uw vertrouwde nieuws en inspiratie straks op CMweb.nl. Zodat u op één plek terecht kunt voor alle vakinformatie voor uw hele financeteam.

Zoekt u specifiek diepgang in finance? Visie, inspiratie en opinie in strategie en management? Dan kunt u ervoor kiezen om rechtsreeks naar CMweb.nl/Executive te navigeren. Maar uiteraard bent u van harte welkom om ook de andere, meer praktische artikelen op CMweb.nl te lezen en te delen in uw financeteam.

Heeft u een abonnement op de Executive Finance nieuwsbrief? Dan hoeft u niets te doen: uw abonnement wordt vanzelf voortgezet. U ontvangt vanaf woensdag aanstaande om de twee weken uw vertrouwde nieuwsbrief onder de naam CM: Executive. Heeft u nog geen abonnement op onze gratis nieuwsbrief? Dan kunt u zich hier abonneren.

Op CMweb.nl kunt u straks terecht met uw hele financeteam: van interviews met enthousiaste young financials over hun eerste stappen in het vak tot inspirerende visie-interviews met cfo’s. Van het laatste nieuws op het gebied van wet- en regelgeving of digitalisering tot praktische checklists en stappenplannen over hoe daarmee om te gaan. Van de opinies van collega’s en experts tot relevante vacatures. En nog veel meer.

